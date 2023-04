Quella volta che saltò il barbecue di carne d’orso alla festa leghista in Trentino, il blitz dei Nas davanti a Fugatti e la minaccia di crisi di governo (Di giovedì 20 aprile 2023) Una soluzione al problema della convivenza tra orsi ed esseri umani la Lega del Trentino l’aveva già in testa diversi anni fa: mangiare i plantigradi alla griglia. Era l’estate del 2011 quando alla festa del Carroccio nel Primiero era tutto pronto per il barbecue a base d’orso che avrebbe visto sedersi a tavola tra altri anche l’attuale presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. All’epoca combattivo deputato leghista, era stato testimone di un blitz dei Nas che aveva fatto irruzione tra gli stand della festa leghista per sequestrare 22 chilogrammi di carne d’orso ancora congelata e pronta per la cena. L’acquisto però era stato di 53 kg, ma i ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Una soluzione al problema della convivenza tra orsi ed esseri umani la Lega dell’aveva già in testa diversi anni fa: mangiare i plantigradigriglia. Era l’estate del 2011 quandodel Carroccio nel Primiero era tutto pronto per ila baseche avrebbe visto sedersi a tavola tra altri anche l’attuale presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio. All’epoca combattivo deputato, era stato testimone di undei Nas che aveva fatto irruzione tra gli stand dellaper sequestrare 22 chilogrammi diancora congelata e pronta per la cena. L’acquisto però era stato di 53 kg, ma i ...

