Quella di Dominion su Fox è una doppia vittoria

(Di giovedì 20 aprile 2023) A seguito della decisione di Fox di pagare per risolvere il contenzioso legale,annuncia “l’importante riconoscimento della verita?” Financial Times, di Joe Miller, pag. 7 Martedì, sotto il sole del tardo pomeriggio, in una piazza del centro di Wilmington, nel Delaware, l’avvocato Justin Nelson ha dichiarato ai media di tutto il mondo che finalmente ci sarebbe stata una “rivendicazione e una responsabilità” per le menzogne diffuse sui brogli elettorali dopo la sconfitta dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuta quasi 30 mesi prima. Un accordo dell’ultimo minuto da 787,5 milioni di dollari da parte della Fox, accusata di aver diffuso false affermazioni sul suo cliente, il produttore di macchine per il voto, è stato un “sostegno squillante per la verità e per la democrazia”, ha detto l’avvocato texano. Sembrava che ...