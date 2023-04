Quattro Ville in Fiore 2023 a Tassullo, gara podistica il 23 aprile (Di giovedì 20 aprile 2023) Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri Tutto pronto per la gara podistica meno competitiva della Val di Non nella provincia di Trento. L’appuntamento è per il 23 aprile con ‘Quattro Ville in Fiore’. Le Quattro Ville, sono i Quattro borghi: Sanzenone, Rallo, Pavillo e Campo che insieme formano Tassullo. Una matrioska di bellezza. Borghi nei borghi. Quattro Ville in Fiore è una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere interamente all’aria aperta, gustando le migliori ricette del territorio. Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri. Ci sarà spazio anche per la buona ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri Tutto pronto per lameno competitiva della Val di Non nella provincia di Trento. L’appuntamento è per il 23con ‘in’. Le, sono iborghi: Sanzenone, Rallo, Pavillo e Campo che insieme formano. Una matrioska di bellezza. Borghi nei borghi.inè una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere interamente all’aria aperta, gustando le migliori ricette del territorio. Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri. Ci sarà spazio anche per la buona ...

