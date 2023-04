Quattro giorni, dal 22 al 25 aprile, per scoprire questo fiore meraviglioso attraverso visite guidate e incontri con agronomi ed esperti (Di giovedì 20 aprile 2023) Nase “Orchidays – Nel fiore di Mattinata” il primo evento dedicato all’orchidea selvatica del Gargano. Sulla costa meridionale del promontorio del Gargano, Mattinata, piccolo comune provincia di Foggia in Puglia è considerato un “paradiso botanico” a cielo aperto. Nel suo territorio fioriscono ben 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche presenti sul Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo. Orchidee in Italia guarda le foto Festival “Orchidays”, alla scoperta delle orchidee del Gargano . ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 aprile 2023) Nase “Orchidays – Neldi Mattinata” il primo evento dedicato all’orchidea selvatica del Gargano. Sulla costa meridionale del promontorio del Gargano, Mattinata, piccolo comune provincia di Foggia in Puglia è considerato un “paradiso botanico” a cielo aperto. Nel suo territorio fioriscono ben 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche presenti sul Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo. Orchidee in Italia guarda le foto Festival “Orchidays”, alla scoperta delle orchidee del Gargano . ...

