Quarto Grado | ecco le anticipazioni di venerdì 21 aprile

(Di giovedì 20 aprile 2023)21, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda della strage di Erba, un efferato caso di omicidio plurimo, avvenuta l’11 dicembre 2006. Per l’uccisione di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. La Procura di Milano punta alla revisione del processo e, dal carcere, i due coniugi si dicono innocenti. Ma che cosa affermano le carte dell’inchiesta? Il settimanale ricostruisce il castello di prove, attraverso le quali la coppia è stata condannata dalla Corte di Cassazione nel 2011. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, scoppia una ...

