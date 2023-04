Quarto: Antonio Sabino apre la campagna elettorale (Di giovedì 20 aprile 2023) Si apre ufficialmente al Teatro Corona di Quarto la campagna elettorale per il candidato sindaco Antonio Sabino Alle ore 18:30 all’interno della sala del teatro Corona a Quarto, domani 21 aprile 2023, si aprirà ufficialmente la campagna elettorale dell’avv. Antonio Sabino candidato a sindaco per le amministrative del 14 e 15 maggio 2023 per il comune flegreo. Una serata alla presenza delle istituzioni dei comuni limitrofi, con il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, con il sindaco di Bacoli, Josy Gerardo della Ragione, con il sindaco di Monte Di Procida, Giuseppe Pugliese, con il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. Antonio Sabino esporrà il programma ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Siufficialmente al Teatro Corona dilaper il candidato sindacoAlle ore 18:30 all’interno della sala del teatro Corona a, domani 21 aprile 2023, si aprirà ufficialmente ladell’avv.candidato a sindaco per le amministrative del 14 e 15 maggio 2023 per il comune flegreo. Una serata alla presenza delle istituzioni dei comuni limitrofi, con il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, con il sindaco di Bacoli, Josy Gerardo della Ragione, con il sindaco di Monte Di Procida, Giuseppe Pugliese, con il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.esporrà il programma ...

