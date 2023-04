Quanto pesano in bolletta gli elettrodomestici in standby o lasciati con la spina attaccata? (Di giovedì 20 aprile 2023) Quanto ci costa la modalità stand-by in bolletta? E Quanto, ancora, consumano gli elettrodomestici che lasciamo con la spina costantemente attaccata? L’Unione Europea ha stabilito – tramite il regolamento europeo 2023/826 della Commissione – una serie di nuove specifiche per una progettazione ecocompatibile di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio relativamente al consumo di energia in modalità spenta, in modalità stand-by. Proprio in virtù di questo è importante capire – allo stato attuale delle cose – Quanto incidono l’abitudine di lasciare attaccata la spina di elettrodomestici e apparecchi elettronici spenti e, ancora di più, quello di sfruttare la cosiddetta modalità stand-by. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 aprile 2023)ci costa la modalità stand-by in? E, ancora, consumano gliche lasciamo con lacostantemente? L’Unione Europea ha stabilito – tramite il regolamento europeo 2023/826 della Commissione – una serie di nuove specifiche per una progettazione ecocompatibile di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio relativamente al consumo di energia in modalità spenta, in modalità stand-by. Proprio in virtù di questo è importante capire – allo stato attuale delle cose –incidono l’abitudine di lasciareladie apparecchi elettronici spenti e, ancora di più, quello di sfruttare la cosiddetta modalità stand-by. LEGGI ...

