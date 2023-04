Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi al GF Vip 7?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023)è stata una delle concorrenti più seguite e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, specie grazie alla sua forte personalità, che spesso e volentieri le si è ritorta contro, e per via della sua love story con Edoardo Donnamaria. Dopo l’inaspettata eliminazione, causata dal suo stesso fandom, la schermitrice si porta dietro tanti bei momenti e un portafoglio piuttosto gonfio, infatti le cifre che hadurante la sua permanenza nella Casa sono impressionanti. GF Vip 7, eccoè stata pagataLa giovane influencer di origini campane ha raggiunto una grande popolarità sul web, grazie ai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram e alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui Temptation Island, in ...