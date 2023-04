Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP e dove può arrivare a Monaco (Di giovedì 20 aprile 2023) Flavio Cobolli ha compiuto un balzo virtuale in avanti di ben 28 posizioni nel ranking ATP. Il tennista italiano aveva incominciato la settimana da numero 208 del mondo, ma grazie alla cavalcata di cui si sta rendendo protagonista al torneo ATP 250 di Monaco si è issato virtualmente al 180mo posto con 327 punti. Il 20enne è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale e domani tornerà in campo sulla terra rossa tedesca per fronteggiare l’australiano Christopher O’Connell, che è riuscito nell’impresa di eliminare il fuoriclasse teutonico Alexander Zverev. L’azzurro ha tutte le carte in regola per battere anche l’oceanico e regalarsi una possibile semifinale verosimilmente contro il danese Holger Rune, grande favorito contro il cileno Cristian Garin (giustiziere di Lorenzo Sonego). ATP ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)ha compiuto un balzo virtuale in avanti di ben 28nelATP. Il tennista italiano aveva incominciato la settimana da numero 208 del mondo, ma grazie alla cavalcata di cui si sta rendendo protagonista al torneo ATP 250 disi è issato virtualmente al 180mo posto con 327 punti. Il 20enne è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale e domani tornerà in campo sulla terra rossa tedesca per fronteggiare l’australiano Christopher O’Connell, che è riuscito nell’impresa di eliminare il fuoriclasse teutonico Alexander Zverev. L’azzurro ha tutte le carte in regola per battere anche l’oceanico e regalarsi una possibile semifinale verosimilmente contro il danese Holger Rune, grande favorito contro il cileno Cristian Garin (giustiziere di Lorenzo Sonego). ATP ...

