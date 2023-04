Quando terminerà il programma di Fiorello Viva Rai 2? Ecco la data

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 20 aprile 2023)Rai 2! è uno degli appuntamenti fissi del primo mattino per gran parte del pubblico che ama seguire le notizie e gli ospiti di, in via Asiago a Roma. Eppure è già trapelata lain cui il, almeno per questa stagione televisiva si intende.Rai 2 continuerà ad andare in onda su Rai 2 fino a poco dopo l’inizio dell’estate. Ladi chiusura perè prevista per venerdì 9 giugno 2023.