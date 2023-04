Quando gioca la Roma in semifinale di Europa League? Calendario | date | programma | orari

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lace l’ha fatta e ha superato anche i quarti di finale dell’2023. Nonostante il ko subito all’andata a Rotterdam, i giallorossi sono stati in grado di ribaltare la situazione nel match di ritorno e, di conseguenza, hanno staccato li pass per le semifinali. Un confronto che si è concluso ai supplementari con un 4-1 finale che ha fatto esplodere il tifo giallorosso. Già, masi giocheranno i due match che daranno la possibilità di avanzare verso l’atto conclusivo che si giocherà a Budapest? Le semifinali saranno in scena giovedì 11 e giovedì 18 maggio, con lache se la dovrà vedere contro il Bayer Leverkusen. Il match d’andata si giocherà proprio allo stadio Olimpico, mentre il ritorno si disputerà alla BayArena. Si annuncia una sfida davvero intrigante con i giallorossi ...

Ma finDybalanella Roma allora le cose saranno meno difficili. All'Olimpico è stato un film, e non sono mancati i momenti di tensione, come un libro di Stephen King: sfogli una pagina, ......5 Soffre Edwards nel primo tempo,una grande ripresa Cuadrado 6,5 Entra in clima partita, ... Corre tanto, spesso a vuoto: meglio nel secondo tempoil suo pressing dà qualche frutto (72' ...La Fiorentinauna partita sotto tono, forse perchè pensa ad un'avversaria facilmente ... aumentano al 65l'arbitro fischia un calcio di rigore per fallo in area di Terzic su Skoras, con ...

Milan-Inter, semifinali Champions League 2022/2023: quando si giocano, date e calendario Goal.com

La Roma ce l’ha fatta e ha superato anche i quarti di finale dell’Europa League 2023. Nonostante il ko subito all’andata a Rotterdam, i giallorossi sono stati in grado di ribaltare la situazione nel m ...La Fiorentina ce l’ha fatta. Non senza fatica, ma obiettivo raggiunto. Superato con un 2-3 incredibile al Franchi l’ostacolo rappresentato dal Lech Poznan, i viola hanno ufficialmente raggiunto le sem ...