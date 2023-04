Quando gioca la Fiorentina in semifinale di Conference League? Calendario, date, programma, orari (Di giovedì 20 aprile 2023) La Fiorentina ce l’ha fatta. Non senza fatica, ma obiettivo raggiunto. Superato con un 2-3 incredibile al Franchi l’ostacolo rappresentato dal Lech Poznan, i viola hanno ufficialmente raggiunto le semifinali della Conference League 2023. Un traguardo davvero importante per la squadra allenata da mister Vincenzo Italiano che, a questo punto, può sognare di vincere il trofeo. Quando sono in programma le semifinali? Il doppio confronto che vedrà i gigliati opposti a Basilea o Nizza (che giocheranno alle ore 21.00) si disputerà nel cuore del mese di maggio. La sfida d’andata si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 21.00 allo stadio “Franchi”, mentre il ritorno sarà in scena giovedì 18 maggio sempre alle ore 21.00. Sono rimaste solamente le migliori 4 nella Conference League ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Lace l’ha fatta. Non senza fatica, ma obiettivo raggiunto. Superato con un 2-3 incredibile al Franchi l’ostacolo rappresentato dal Lech Poznan, i viola hanno ufficialmente raggiunto le semifinali della2023. Un traguardo davvero importante per la squadra allenata da mister Vincenzo Italiano che, a questo punto, può sognare di vincere il trofeo.sono inle semifinali? Il doppio confronto che vedrà i gigliati opposti a Basilea o Nizza (che giocheranno alle ore 21.00) si disputerà nel cuore del mese di maggio. La sfida d’andata si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 21.00 allo stadio “Franchi”, mentre il ritorno sarà in scena giovedì 18 maggio sempre alle ore 21.00. Sono rimaste solamente le migliori 4 nella...

