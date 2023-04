Qualcosa di diverso: intervista a Daniela Pes e Iosonouncane (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggo dalla cartella stampa: " Spira è un disco di musica visionaria che interpreta la drammaturgia sonora come utopia. E l'utopia altro non è che un modello costruito per praticare una radicale ... Leggi su rollingstone (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggo dalla cartella stampa: " Spira è un disco di musica visionaria che interpreta la drammaturgia sonora come utopia. E l'utopia altro non è che un modello costruito per praticare una radicale ...

Qualcosa di diverso: intervista a Daniela Pes e Iosonouncane

'Spira' della cantante sarda è prodotto da Jacopo Incani ed è un disco bello e misterioso, cantato in una lingua inventata, tra folk ed elettronica. «Non è difficile, è solo complesso». Ascoltare per ...