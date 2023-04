“Putin ha mandato uno dei suoi sosia in visita nei territori occupati in Ucraina”: l’ipotesi di Kiev (Di giovedì 20 aprile 2023) La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina sarebbe stata solo una messa in scena. A dichiararlo è Oleksiy Danilov, Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale Ucraina, che aggiunge anche che il Presidente al suo posto avrebbe inviato un sosia nei giorni scorsi, quando era in visita a Kherson e Luhansk. Sempre secondo le parole del Consigliere, il vero Putin incontrerebbe ormai da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena, quindi di isolamento. “Prima di tutto non c’era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era Putin, ma un suo sosia, ne ha più di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi Vladimirneiinsarebbe stata solo una messa in scena. A dichiararlo è Oleksiy Danilov, Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale, che aggiunge anche che il Presidente al suo posto avrebbe inviato unnei giorni scorsi, quando era ina Kherson e Luhansk. Sempre secondo le parole del Consigliere, il veroincontrerebbe ormai da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena, quindi di isolamento. “Prima di tutto non c’era nessun. Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era, ma un suo, ne ha più di ...

