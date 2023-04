“Purtroppo è successo” Oriana Marzoli | la confessione dopo essere andata via Fan preoccupati

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualche mese fa di vederli così affiatati insieme. Parliamo die Daniele Dal Moro che sono praticamente inseparabili da quando sono usciti dal GF Vip 7. Lui prima, cacciato come un mostro per comportamenti scorretti proprio nei confronti della belle venezuelana; lei, al termine del programma. E da allora le cose tra loro non sono mai terminate. Hanno praticamente vissuto sempre insieme tra un evento e l’altro, tra un’ospitata in tv e una in discoteca. Insomma, non si sa bene se si potrà parlare d’amore ancora tra loro due, ma le cose sembrano a andare a gonfie vele, non c’è che dire. Tra l’altro, è notizia di poche ore fa, sembra che i due stiano andando in Spagna per conoscere i parenti di lei. Altro colpo di scena quindi su quella coppia in cui nessuno puntava un centesimo. ...

ha parlato di un progetto che "segna già un grande" nel vedere raccolti, in una sala, circa novanta ragazzi per parlare di grecanico, di cultura grecocalabra e di tematiche che. Ci sono storie che hanno un lieto fine. Quelle che preferiamo raccontare di solito. Questa non lo ha. Jesse Brown, primo pilota afroamericano della U. S. Navy, è infatti morto in.

Ancora una tragedia sul lavoro: è morto a soli 41 anni, schiacciato da un carico di tondini in ferro, l'operaio indiano residente a Montichiari, nel bresciano, impegnato nel cantiere stradale per la n ...MONREALE, 20 aprile – Arriva al Comando della Polizia municipale, ma avverte un malore, si accascia a terra, viene rianimano, ma poi muore in ospedale. È successo ieri, dove purtroppo Giovanni Gullo, ...