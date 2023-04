PSG, Galtier si conferma sulla panchina: «Con Campos stiamo lavorando per la prossima stagione» (Di giovedì 20 aprile 2023) Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha svelato il suo futuro sulla panchina del club parigino nella prossima stagione Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha svelato il suo futuro sulla panchina del club parigino nella prossima stagione. Il tecnico francese ha affermato che già sta lavorando con il direttore sportivo Luis Campos per gli acquisti e le cessioni nell’imminente calciomercato estivo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho intenzione di essere l’allenatore del Paris Saint-Germain nella prossima stagione. stiamo lavorando con Luis Campos sull’architettura della squadra della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Christophe, allenatore del PSG, ha svelato il suo futurodel club parigino nellaChristophe, allenatore del PSG, ha svelato il suo futurodel club parigino nella. Il tecnico francese ha affermato che già stacon il direttore sportivo Luisper gli acquisti e le cessioni nell’imminente calciomercato estivo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho intenzione di essere l’allenatore del Paris Saint-Germain nellacon Luissull’architettura della squadra della ...

