Psg, Galtier: “Lavoriamo per il prossimo anno. Verratti? Uomo spogliatoio” (Di giovedì 20 aprile 2023) Christophe Galtier, il tecnico di Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in casa dell’Angers. “Sono concentrato sul lavoro, sull’importanza dell’obiettivo che abbiamo, pianifico anche il futuro, ma sono concentrato solo sulle partite da preparare”. Poi su Marco Verratti ha dichiarato: “E’ qui da tante stagioni e conosciamo tutti il peso e l’importanza che ha all’interno dello spogliatoio. Ha una grande conoscenza tattica, è abile nell’unire i reparti e da lui partono azioni importanti. È stato ostacolato dagli infortuni ma nel complesso la sua stagione è stata positiva. Marco ha prolungato il contratto e questo conferma la sua importanza all’interno del gruppo”. Galtier ha poi continuato: “Insieme a Luis Campos stiamo lavorando anche sulla squadra del ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Christophe, il tecnico di Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in casa dell’Angers. “Sono concentrato sul lavoro, sull’importanza dell’obiettivo che abbiamo, pianifico anche il futuro, ma sono concentrato solo sulle partite da preparare”. Poi su Marcoha dichiarato: “E’ qui da tante stagioni e conosciamo tutti il peso e l’importanza che ha all’interno dello. Ha una grande conoscenza tattica, è abile nell’unire i reparti e da lui partono azioni importanti. È stato ostacolato dagli infortuni ma nel complesso la sua stagione è stata positiva. Marco ha prolungato il contratto e questo conferma la sua importanza all’interno del gruppo”.ha poi continuato: “Insieme a Luis Campos stiamo lavorando anche sulla squadra del ...

