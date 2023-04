Provocazione sul Napoli: “Azzurri stanchi e Scudetto a rischio nel finale di stagione?” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League. Nel doppio confronto ai quarti di finale contro il Milan gli Azzurri non sono riusciti ad abbattere il muro eretto dalla squadra di Pioli. Secondo ammissione di Luciano Spalletti nel post gara, gli Azzurri sono arrivati con il fiato corto al decisivo match di martedì allo Stadio Maradona. Il tecnico di Certaldo ha spiegato come la sosta per le nazionali ha danneggiato la squadra che è tornata fuori forma e con diversi giocatori acciaccati. Proprio in merito alle dichiarazioni di Spalletti, l’edizione odierna di Libero lancia la Provocazione riguardo il rush finale di stagione azzurra, paventando anche la possibilità che lo Scudetto del Napoli sia a rischio. Khvicha Kvaratskhelia ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilè stato eliminato dalla Champions League. Nel doppio confronto ai quarti di finale contro il Milan glinon sono riusciti ad abbattere il muro eretto dalla squadra di Pioli. Secondo ammissione di Luciano Spalletti nel post gara, glisono arrivati con il fiato corto al decisivo match di martedì allo Stadio Maradona. Il tecnico di Certaldo ha spiegato come la sosta per le nazionali ha danneggiato la squadra che è tornata fuori forma e con diversi giocatori acciaccati. Proprio in merito alle dichiarazioni di Spalletti, l’edizione odierna di Libero lancia lariguardo il rush finale di stagione azzurra, paventando anche la possibilità che lodelsia a. Khvicha Kvaratskhelia ...

