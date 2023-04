Pronto il ricorso per fermare l’abbattimento di Mj5, dopo Jj4 la Lav torna al Tar: «Non ha ucciso nessuno» (Di giovedì 20 aprile 2023) La Lega anti vivisezione ha annunciato un nuovo ricorso al Tar stavolta contro il decreto di abbattimento di Mj5, l’orso considerato responsabile dell’aggressione di un uomo in valle di Rabbi lo scorso 5 marzo. La stessa associazione aveva ottenuto la sospensiva da parte del tribunale amministrativo sull’ordinanza del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che aveva ordinato l’uccisione di Jj4, l’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi. Secondo la Lav, Mj5 «non ha ucciso nessuno e deve essere lasciato libero di poter continuare a vivere nei boschi». Secondo il responsabile degli animali selvatici della Lav, Massimo Vitturi, la decisione di abbattere Mj5 è ingiusta perché l’orso «non è fonte di morte, ma ha avuto un solo incidente con una persona, un dettaglio importante che abbassa notevolmente il ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) La Lega anti vivisezione ha annunciato un nuovoal Tar stavolta contro il decreto di abbattimento di Mj5, l’orso considerato responsabile dell’aggressione di un uomo in valle di Rabbi lo scorso 5 marzo. La stessa associazione aveva ottenuto la sospensiva da parte del tribunale amministrativo sull’ordinanza del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che aveva ordinato l’uccisione di Jj4, l’orsa che hail runner Andrea Papi. Secondo la Lav, Mj5 «non hae deve essere lasciato libero di poter continuare a vivere nei boschi». Secondo il responsabile degli animali selvatici della Lav, Massimo Vitturi, la decisione di abbattere Mj5 è ingiusta perché l’orso «non è fonte di morte, ma ha avuto un solo incidente con una persona, un dettaglio importante che abbassa notevolmente il ...

