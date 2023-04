PRONOSTICI JUVENTUS – NAPOLI, UNA GRANDE RIVALITÀ MAI PASSATA DI MODA (Di giovedì 20 aprile 2023) In campo tanti campioni, due grandi allenatori toscani ed una storia fatta di RIVALITÀ e passione: quella tra Juve e NAPOLI non è mai una partita banale, e anche stavolta assisteremo ad un match senza esclusione di colpi. I bianconeri ospitano il NAPOLI prossimo a conquistare il tricolore all’Allianz Stadium, e vorranno sicuramente giocarsela a petto in fuori. Il NAPOLI però non è quello del decennio passato, eterno secondo rispetto ad una Juve che era semplicemente superiore: adesso le cose sono cambiate e i ruoli si sono invertiti, con i partenopei che arrivano a Torino consci del fatto che, se giocheranno come sanno, per la Juve di Max Allegri ci sarà ben poco da fare. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio questa partita e vediamo di offrire qualche spunto in più in ottica PRONOSTICI ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) In campo tanti campioni, due grandi allenatori toscani ed una storia fatta die passione: quella tra Juve enon è mai una partita banale, e anche stavolta assisteremo ad un match senza esclusione di colpi. I bianconeri ospitano ilprossimo a conquistare il tricolore all’Allianz Stadium, e vorranno sicuramente giocarsela a petto in fuori. Ilperò non è quello del decennio passato, eterno secondo rispetto ad una Juve che era semplicemente superiore: adesso le cose sono cambiate e i ruoli si sono invertiti, con i partenopei che arrivano a Torino consci del fatto che, se giocheranno come sanno, per la Juve di Max Allegri ci sarà ben poco da fare. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio questa partita e vediamo di offrire qualche spunto in più in ottica...

