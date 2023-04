Programmi TV di stasera, giovedì 20 aprile 2023. Antonella Clerici e Luciana Littizzetto tra gli ospiti di Geppi Cucciari (Di giovedì 20 aprile 2023) Geppi Cucciari - Splendida Cornice Rai1, ore 21.30: Un Passo dal Cielo – 1^Tv Serie Tv. 7×04 – Solo Per Amore: Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare. Rai2, ore 21.20: After 2 Film del 2020 di Roger Kumble, con Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes Tiffin. Prodotto in Usa. Trama: Tessa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023)- Splendida Cornice Rai1, ore 21.30: Un Passo dal Cielo – 1^Tv Serie Tv. 7×04 – Solo Per Amore: Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare. Rai2, ore 21.20: After 2 Film del 2020 di Roger Kumble, con Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes Tiffin. Prodotto in Usa. Trama: Tessa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sstaelights : è tipo un secchio d’acqua gelata, l’ho sempre percepito, quelle volte che mi capitava di vederlo in vari programmi,… - NiwaLeafie : per fortuna stasera c'è #chilhavisto chi l'avrebbe mai detto che avrei guardato programmi di cronaca nera. la me d… - infogiovaniroma : Che programmi hai per stasera? @OfficinPasolini ti aspetta ?? - CasilinaNews : Programmi in tv stasera, 19 aprile 2023. #GuidaTV di oggi - RedRonnie : Racconto diretta ieri sera con Maurizio Vandelli, l’esperienza di Rea ad Amici, video che pubblicheró stasera e per… -