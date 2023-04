Prodotti alimentari sempre più cari: ecco quali faremo fatica a comprare a breve (Di giovedì 20 aprile 2023) Carrello della spesa sempre più caro. Alcuni Prodotti alimentari saranno difficili da acquistare. ecco quali sono e perché. Fare la spesa nel 2023 non è affatto semplice. I beni di prima necessità, anche se supportati da sconti e agevolazioni, costano sempre di più. Alcuni Prodotti alimentari, per quanto cari, si fanno fatica a comprare. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha, nel corso di un anno, fatto crescere l’inflazione e quindi il costo della vita, pesando sui portafogli delle famiglie anche fino a 400 euro in più all’anno per la sola spesa alimentare. La situazione non va migliorando neanche tra aprile e maggio, infatti secondo l’Osservatorio di Italmercati – la rete nazionale dei mercati ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 20 aprile 2023) Carrello della spesapiù caro. Alcunisaranno difficili da acquistare.sono e perché. Fare la spesa nel 2023 non è affatto semplice. I beni di prima necessità, anche se supportati da sconti e agevolazioni, costanodi più. Alcuni, per quanto, si fanno. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha, nel corso di un anno, fatto crescere l’inflazione e quindi il costo della vita, pesando sui portafogli delle famiglie anche fino a 400 euro in più all’anno per la sola spesa alimentare. La situazione non va migliorando neanche tra aprile e maggio, infatti secondo l’Osservatorio di Italmercati – la rete nazionale dei mercati ...

