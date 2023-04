Procreate | cari patrioti Potrebbero togliervi il canone Rai

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 aprile 2023) La Lega sogna una detrazione da 10mila euro l'anno per ogni figlio. Blangiardo (Istat) approva l'incentivo fiscale, ma dal secondo figlio, e propone se non altro un "attestato di riconoscenza". E se Galli (Osservatorio Conti pubblici) segnala che nei paesi ricchi "non c'è alcuna correlazione fra reddito e fertilità", in FdI c'è chi propone il rimpatrio degli italiani all'estero