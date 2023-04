Probabili formazioni Sporting Lisbona-Juventus: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi (Di giovedì 20 aprile 2023) Tutto pronto per la sfida tra Sporting Lisbona e Juventus, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. l’arbitro della partita sarà il francese Francois Letexier, coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistente, il quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart. Al Var l’olandese Pol van Boekel accompagnato da Rob Dieperink. Il fischietto transalpino non ha precedenti con la Juventus nella sua carriera, mentre sono già due le partite arbitrate con lo Sporting Lisbona, che vanta una vittoria e un pareggio. I lusitani hanno avuto Letexier come arbitro nel match di playoff di Europa League questa stagione contro il Midtjylland, pareggiato per 1-1. Un match ricco di insidie per i bianconeri, che si devono rialzare dopo il ko in campionato ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Tutto pronto per la sfida tra, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023.della partita sarà il francese Francois Letexier, coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistente, il quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart. Al Var l’olandese Pol van Boekel accompagnato da Rob Dieperink. Il fischietto transalpino non ha precedenti con lanella sua carriera, mentre sono già due le partite arbitrate con lo, che vanta una vittoria e un pareggio. I lusitani hanno avuto Letexier come arbitro nel match di playoff di Europa League questa stagione contro il Midtjylland, pareggiato per 1-1. Un match ricco di insidie per i bianconeri, che si devono rialzare dopo il ko in campionato ...

