Probabili formazioni Roma-Feyenoord | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) A caccia della rimonta. Lache questa sera allo stadio “Olimpico” sfida il(fischio d’inizio ore 21, dirige l’inglese Anthony Taylor) ha un obiettivo ben preciso in testa: battere con due gol di scarto gli olandesi e guadagnare l’accesso alla semifinale di Europa League. José Mourinho, alle coppe, ci tiene. La sua squadra non giocherà mai per un solo obiettivo, il tecnico lusitano lo ha sempre sottolineato durante le interviste. E dopo il ko per 1-0 subito all’andata a Rotterdam tutto è ancora possibile. I dubbi, per lo Special One, riguardano l’attacco. Abraham e Dybala sono gli osservati speciali in casa. L’inglese, dopo la lussazione alla spalla rimediata in Olanda, è già tornato in campo in campionato. E ha pure ritrovato la via della rete con un colpo di testa su cross di Spinazzola. La sua titolarità non ...