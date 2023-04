Probabili formazioni Fiorentina-Lech Poznan: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. In difesa la coppia M. Quarta-Igor, Bonaventura trequartista (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il perentorio 4-1 dell’andata la Fiorentina vuole completare il passaggio del turno in Conference League e approdare alle semifinali della competizione. Di fronte, i polacchi del Lech Poznan. La gara del Franchi di Firenze, con calcio di inizio alle 18.45 di oggi, giovedì 20 aprile, sarà diretta dallo sloveno Rade Obrenovic e sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Amrabat, Ikoné e Brekalo, ma conferma il 4-2-3-1. In mediana, accanto a Mandragora, giocherà Castrovilli con Bonaventura trequartista e preferito a Barak. Sugli esterni, a supporto della punta centrale Cabral, Nico Gonzalez e Saponara. In difesa, davanti a Terracciano, Dodo e Biraghi terzini, con la coppia Martinez Quarta-Igor al ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il perentorio 4-1 dell’andata lavuole completare il passaggio del turno in Conference League e approdare alle semifinali della competizione. Di fronte, i polacchi del. La gara del Franchi di Firenze, con calcio di inizio alle 18.45 di oggi, giovedì 20 aprile, sarà diretta dallo sloveno Rade Obrenovic e sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Amrabat, Ikoné e Brekalo, ma conferma il 4-2-3-1. In mediana, accanto a Mandragora, giocherà Castrovilli cone preferito a Barak. Sugli esterni, a supporto della punta centrale Cabral, Nico Gonzalez e Saponara. In, davanti a Terracciano, Dodo e Biraghi terzini, con laMartinezal ...

