Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Priverno / Spaccio di droga: finisce in manette una 30enne, segnalati due assuntori -

...di rinvenire circa 1kg di cocaina circa e 34 grammi di ketamina in dosi già pronte per lo. ...In un'altra circostanza gli agenti dello stesso commissariato transitavano a Nettuno in via...