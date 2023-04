Primavalle, Rampelli: “Mai più odio. A noi sopravvissuti il compito di conquistare la verità storica” (video) (Di giovedì 20 aprile 2023) A cinquant’anni dal rogo di Primavalle nel quale Virgilio e Stefano Mattei, rimasti bruciati vivi, la Camera ricorda una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Frutto di un odio accecato che non risparmiò un bimbo di 9 anni, colpevole di essere il figlio minore dell’allora segretario della sezione missina del quartiere popolare alla periferia di Roma. Primavalle, Rampelli: fu una notte d’inferno Fabio Rampelli prende la parola ricordando i dettagli di quella notte “che tolgono il fiato”. Concludendo l’intervento con un appello trasversale a conquistare la verità storica di quella stagione di sangue. “Un’organizzazione di estrema sinistra, Potere operaio, fece esplodere alle 3.20 del mattino una tanica di benzina sulla porta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) A cinquant’anni dal rogo dinel quale Virgilio e Stefano Mattei, rimasti bruciati vivi, la Camera ricorda una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Frutto di unaccecato che non risparmiò un bimbo di 9 anni, colpevole di essere il figlio minore dell’allora segretario della sezione missina del quartiere popolare alla periferia di Roma.: fu una notte d’inferno Fabioprende la parola ricordando i dettagli di quella notte “che tolgono il fiato”. Concludendo l’intervento con un appello trasversale aladi quella stagione di sangue. “Un’organizzazione di estrema sinistra, Potere operaio, fece esplodere alle 3.20 del mattino una tanica di benzina sulla porta ...

