Prima Pagina IN Edicola | eurosballo Inter | ora il Milan dopo 20 anni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Derboom!in semifinale di Champions come 20fa. Barella, Lautaro e Correa eliminano il Benfica (3-3). Un’italiana in finale contro Ancelotti o Guardiola. TUTTOSPORTo è in finale. Champions League: sarà ancora Derby. Barella, Lautaro e Correa vanificano i tentativi di rimonta del Benfica (3-3): in semifinale ...