Prima colazione: perché farla aiuta la prevenzione dei tumori (Di giovedì 20 aprile 2023) Seguire un'alimentazione corretta è sia tra le principali armi di prevenzione contro il cancro sia un importante strumento di cura. Una dieta corretta infatti aiuta a rendere più efficaci le terapie e a sopportare i loro effetti collaterali. Mentre cresce il numero degli studi che indagano i meccanismi alla base degli effetti protettivi di alcuni cibi, per stabilire anche quali siano gli alimenti più opportuni da inserire nella dieta, si conferma sempre più l'importanza del timing dell'assunzione dei cibi: ragionare unicamente in termini di quantità di macronutrienti è semplicistico. Leggi anche › Digiuno intermittente: che cos'è, perché funziona, quando evitarlo › La dieta Smartfood, ovvero, i ...

