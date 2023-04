Preghiera del mattino del 20 Aprile 2023: “Aiutami a portare frutti” (Di giovedì 20 aprile 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 aprile 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CauseSanti : #16aprile “Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera, trasforma la sua fragilità in sostegno… - matteosalvinimi : Notizie che non vorremmo mai leggere. Tanta tristezza per il dramma che ha portato via a 18 anni Julia, promessa de… - Don_Lazzara : #Gersusalemme: le prime immagini del rito del #FuocoSanto. Il Patriarca ortodosso come da tradizione, è entrato nel… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -