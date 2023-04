Precedenti Atalanta-Roma: i numeri della sfida del Gewiss Stadium – VIDEO (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella prossima giornata del campionato di Serie A andrà in scena al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Roma. Ecco i Precedenti Atalanta-RomaL’Atalanta ha pareggiato l’ultima gara di campionato con la Fiorentina.I bergamaschi sono sesti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan quarto in classificaOttima Roma nell’ultimo turno di campionato con il 3-0 sull’UdineseLa classifica sorride ai giallorossi, terzi in classifica con un vantaggio di +5 sulla quintaTotale gare: 60 Vittorie Atalanta: 21 Pareggi: 20 Vittorie Roma: 19Ultima vittoria Atalanta: 2020-21 4-1 3 Dzeko, 59 Zapata, 70 Gosens, 72 Muriel, 85 Ilicic (dopo l’intervallo la Dea si scatena calando un poker con 4 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella prossima giornata del campionato di Serie A andrà in scena allatra. Ecco iL’ha pareggiato l’ultima gara di campionato con la Fiorentina.I bergamaschi sono sesti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan quarto in classificaOttimanell’ultimo turno di campionato con il 3-0 sull’UdineseLa classifica sorride ai giallorossi, terzi in classifica con un vantaggio di +5 sulla quintaTotale gare: 60 Vittorie: 21 Pareggi: 20 Vittorie: 19Ultima vittoria: 2020-21 4-1 3 Dzeko, 59 Zapata, 70 Gosens, 72 Muriel, 85 Ilicic (dopo l’intervallo la Dea si scatena calando un poker con 4 ...

