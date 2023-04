Portici | funerali di Federico Salvatore | chiesa gremita per l’ultimo saluto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NandoBocchetti : RT @terranostranews: Napoli, si è spento Federico Salvatore aveva 63 anni Nell ottobre 2021 fu colpito da emorragia cerebrale I funerali d… - nanotvit : È' morto Federico Salvatore, il cantautore e cabarettista napoletano aveva 63 anni. Domani i funerali a Portici - nanotvit : E' morto Federico Salvatore, domani i funerali a Portici nella chiesa di San Ciro alle 12,30. L'addio di Dino Piace… - Margher15764165 : RT @CorrNazionale: È morto #FedericoSalvatore, domani i funerali a Portici. Colpito da una emorragia cerebrale nell’ottobre del 2021, stava… - infoitcultura : È morto Federico Salvatore, domani i funerali a Portici -

Per chi volesse accompagnarlo in questo ultimo viaggio, isaranno celebrati domani 20 aprile (oggi, ndr ) alle 12.30 nella Basilica di San Ciro a'. Federico Salvatore: una carriera ...Per chi volesse accompagnarlo in questi in questo ultimo viaggio isaranno celebrati oggi 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a".saranno celebrati domani alle ore 12.30 nella Basilica di San Ciro a

È morto Federico Salvatore, i funerali a Portici - DIRE.it Dire

Portici - C'è tanto dolore per la prematura dipartita di Federico Salvatore che, dopo esser stato colpito da un'emorragia cerebrale nel 2021, aveva intrapreso ...Lutto nel mondo della musica. E' morto a 63 anni il cantautore napoletano Federico Salvatore. Era noto per la sua vena comica ed eccentrica ma anche per ...