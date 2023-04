Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel Pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Barbara d’Urso, presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ormai da più di dieci anni. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento con Barbara per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 20 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 20 Aprile La replica dell’ultima puntata ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Neldi oggi su Canale 5 è andata in onda una nuovadel talk show5 condotto dalla padrona di casa Barbara d’Urso, presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ormai da più di dieci anni. Non siete riuscite al’ultimo appuntamento con Barbara per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi5 del 20 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida.ladi5 del 20 Aprile La...

