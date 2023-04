Poesia | a Bassano Romano presentazione di ‘Sacro Minore’ di Arminio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Circa il 59% della superficie italiana è occupato da aree interne in cui risiedono oltre 13 milioni di cittadini. Si tratta in tutto di circa 4.000 Comuni definiti ultraperiferici in base alla distanza dai servizi base come salute e istruzione. Territori sempre più a rischio spopolamento, specie nel Mezzogiorno, dove il fenomeno della migrazione diventa il simbolo di una crisi economica e sociale il cui impatto rischia di spazzare via preziose tradizioni e storie identitarie dell’Italia. Di questi temi tratta “Sacro Minore”, edito da Einaudi, ultimo libro di Franco, fra i poeti contemporanei più apprezzati da lettori e critica. Il testo sarà presentato sabato 22 aprile alle ore 16.30 a(Viterbo) nella cornice di Villa Giustiniani, dove sarà possibile visitare gli affreschi del Tempesta, del Domenichino, ...