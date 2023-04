Pnrr e fondi regionali, pioggia di opportunità per le imprese: “Ma troppi rischi senza un prezzario fedele” (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. Un incontro faccia a faccia, ospitato da Ance Bergamo, tra le principali stazioni appaltanti, dalla Regione alla Provincia, dal Comune di Bergamo all’Università fino a Uniacque, e una trentina di imprese edili bergamasche: l’occasione era quella di presentare i piani pluriennali delle opere pubbliche in provincia di Bergamo ma, con la concretezza tipica del nostro territorio, si è finiti quasi sempre a confrontarsi sulle difficoltà comuni del settore, sul nuovo codice degli appalti, sulla mancanza di un prezzario regionale fedele alla situazione attuale del mercato e sulla scarsa partecipazione che si registra ultimamente alle gare pubbliche. Pnrr e Piano Lombardia hanno attivato un circolo virtuoso di investimenti che sul territorio bergamasco si è tradotto nella realizzazione di opere importanti e attese da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. Un incontro faccia a faccia, ospitato da Ance Bergamo, tra le principali stazioni appaltanti, dalla Regione alla Provincia, dal Comune di Bergamo all’Università fino a Uniacque, e una trentina diedili bergamasche: l’occasione era quella di presentare i piani pluriennali delle opere pubbliche in provincia di Bergamo ma, con la concretezza tipica del nostro territorio, si è finiti quasi sempre a confrontarsi sulle difficoltà comuni del settore, sul nuovo codice degli appalti, sulla mancanza di unregionalealla situazione attuale del mercato e sulla scarsa partecipazione che si registra ultimamente alle gare pubbliche.e Piano Lombardia hanno attivato un circolo virtuoso di investimenti che sul territorio bergamasco si è tradotto nella realizzazione di opere importanti e attese da ...

