Pnrr | Conte | ' M5S vota no ma restiamo aperti a confronto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Io non sto difendendo un mio, un nostro risultato ottenuto nel 2020 in Europa. Nelci sono investimenti cruciali ad esempio sulla sanità. Quando vedo" quanto poco è stato speso "sulla missione Salute mi tremano i polsi". Così Giuseppenelle dichiarazioni di voto sul dlalla Camera. "Mi avete accusato di tutto, persino di aver ottenuto troppi soldi, sfiorando il ridicolo. E' possibile che tutto insieme non riusciamo a realizzare questo piano? Non permetteremo che si rinunci a questo piano. Dobbiamo dimostrare di essere un grande Paese, facciamolo insieme. Vi sento spesso parlare di patriottismo e il patriottismo va dimostrato su questo terreno. Voteremo no, mapronti a aprire un, se c'è una concretezza di apertura, per dare il nostro ...