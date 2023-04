**Pnrr: Conte, 'grazie Pd per ok a tavolo, ma ancora no risposte governo'** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Vorrei approfittare per ringraziare l'apertura" che è arrivata alla nostra proposta di un tavolo sul Pnrr compresa "la determinazione esprresa ieri dal Pd di voler partecipare e accogliere questa nostra proposta. Non possiamo dire altrettanto però del governo". Così Giuseppe Conte nelle dichiarazioni di voto sul dl Pnrr alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Vorrei approfittare per ringraziare l'apertura" che è arrivata alla nostra proposta di unsul Pnrr compresa "la determinazione esprresa ieri dal Pd di voler partecipare e accogliere questa nostra proposta. Non possiamo dire altrettanto però del". Così Giuseppenelle dichiarazioni di voto sul dl Pnrr alla Camera.

