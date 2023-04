Pnrr | con il progetto Anthem la medicina entra nel futuro

(Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nasce a Milano l’Hub delle Tecnologie avanzate per la. La collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, ente proponente, il Politecnico di Milano, l’Università di Bergamo e l’Università di Catania e altri 19 enti coinvolti porta il nome di(AdvaNced Technologies for HumancentrEd Medicine) e permetterà di realizzare dispositivi e strumenti digitali per la raccolta dati a supporto di soluzioni didi prossimità, sviluppare strumenti di monitoraggio e valutazione dei fattori ambientali, di stile di vita e patologici nelle popolazioni fragili e croniche e implementare metodologie di terapia oncologica per quei tumori che non possono essere trattati con approcci convenzionali. Colmare, con l’ausilio di tecnologie e percorsi multidisciplinari e innovativi, il divario esistente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “La Meloni prova a scaricare le colpe sul #PNRR ma la verità è che si sono mossi con grande ritardo. Noi abbiamo av… - borghi_claudio : @alexbarbera Alessandro ho letto con piacere il tuo articolo di oggi in cui parli dei tassi di interesse PNRR Sai q… - ultimora_pol : ?? Dl Pnrr, la #Camera boccia l'ordine del giorno del #M5S sul termovalorizzatore di Roma con 246 no e 46 sì. Hanno… - GiorgioAntonel1 : RT @lvoir: Mentre @GiuseppeConteIT elencava quello che andava fatto con i soldi del #PNRR, il ministro 'competente' rideva ... Non c'è sper… - SParlamento : Decreto attuazione Pnrr, oggi il voto finale -

Misure ulteriori riguardano, tra le altre, il Giubileo 2025; lo Spid (risorse per 40 milioni ai ... Inoltre potranno essere spostate risorse dalal Pnc in caso di programmi co - finanziati. Bof ...Il Dl prevede una revisione della governance del, misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti, il potenziamento e il raccordo delle politiche di coesioneil. In ...Spinta a investimenti per energia da fonti rinnovabili . Il provvedimento e' stato modificato durante l'esame in commissione Bilancio al Senato. Tra i nuovi interventi figurano, sul versante ...

Schlein: pronti a tavolo su Pnrr. Confronto con Meloni Possibile e probabile TGLA7

La Camera ha votato a favore del decreto Pnrr, che riceve così il via libera definitivo e viene convertito in legge: nel provvedimento sono previste ..."Facciamo innanzitutto un po’ di ordine e ricordiamoci che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei “missioni” o ambiti di int ...