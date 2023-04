Pnrr a rischio buco nell'acqua. La Corte dei conti striglia Giovannini e Salvini sulle opere idriche (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel mirino il Ministero delle Infrastrutture: "Possibile incoerenza fra l’obiettivo finale e le risorse finanziarie stanziate", pari a 2 miliardi. Forte invito a rimettersi in carreggiata "con un percorso auto-correttivo" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel mirino il Ministero delle Infrastrutture: "Possibile incoerenza fra l’obiettivo finale e le risorse finanziarie stanziate", pari a 2 miliardi. Forte invito a rimettersi in carreggiata "con un percorso auto-correttivo"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amendolaenzo : Tre mesi di discussione sulla governance, poi annunci continui, poca trasparenza e scaricabarile. Intanto il… - ZanAlessandro : Il Def che taglia i fondi alla sanità e il rischio di perdere i fondi PNRR per le case di comunità sono due facce d… - michele_geraci : Perché il #PNRR è un prestito a tasso maggiorato, quindi la #EU ci fa pagare più del dovuto? Il prestito privileg… - HuffPostItalia : Pnrr a rischio buco nell'acqua. La Corte dei conti striglia Giovannini e Salvini sulle opere idriche (di C. Scozzar… - filograna_e : #Pnrr a rischio? Si parla di una cabina di regia per i grandi progetti. Bene, ma inziamo da un Hub delle capacità e… -