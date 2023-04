**Pnnr: Schlein, 'no al Dl ma vigileremo su attuazione piano, saremo utili al Paese'** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Cerchiamo di non far perdere questa occasione di riscatto all'Italia, si è perso troppo tempo. Voteremo contro il decreto ma continueremo a esserci e a spronarvi a non perdere di vista l'attuaizione del piano e contribuire alla sua realizzazione pratica. Su questa grande chance ci siamo, vigileremo, saremo utili al Paese". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Cerchiamo di non far perdere questa occasione di riscatto all'Italia, si è perso troppo tempo. Voteremo contro il decreto ma continueremo a esserci e a spronarvi a non perdere di vista l'attuaizione dele contribuire alla sua realizzazione pratica. Su questa grande chance ci siamo,al". Lo ha detto Ellyalla Camera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTelevideo : ?? 'Siamo molto preoccupati per il #Pnnr, non ci possiamo permettere di perdere quegli investimenti'. Così la segret… - DavinorizzoA : @serracchiani @agorarai @RaiTre Ma cosa ne sa questa che ha sparlato per 10 anni affossa do il paese. Ma cosa ne sa… -