Plusvalenze | tolta provvisoriamente la penalizzazione da 15 punti alla Juve | accolto in parte il ricorso della società

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di garanzia del Coni hailntus contro la sentenza didi 15per il caso, rinviando gli attigiustiziaFedercalcio per una nuova valutazione. Lo riferisce l’Ansa. Il Collegio ha anchel’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazionesanzione dagiustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. su Open Leggi anche: Lariprende (per ora) i 15e ...