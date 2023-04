Plusvalenze, il Coni restituisce (per ora) i 15 punti alla Juventus (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha annullato con rinvio alla Corte federale d'Appello la sentenza che ha condannato la Juventus a una penalizzazione di 15 punti in classifica. Nell'udienza il Procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, aveva sparigliato le carte esprimendo l'auspicio di un rinvio alla Corte federale per "esistenza di una carenza di motivazione sulla sanzione". Un vulnus all'interno dell'impianto della Procura Figc di Giuseppe Chiné e soprattutto della Corte federale d'Appello che a gennaio era andata anche oltre le richiesta portando da -9 a -15 la penalizzazione per i bianconeri. Si era avvalsa dell'articolo 4, quello sulla slealtà sportiva, e proprio su questo il prefetto Taucer aveva espresso dei dubbi quanto meno a livello di percorso logico per arrivare a motivare la pena. Un ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia delha annullato con rinvioCorte federale d'Appello la sentenza che ha condannato laa una penalizzazione di 15in classifica. Nell'udienza il Procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, aveva sparigliato le carte esprimendo l'auspicio di un rinvioCorte federale per "esistenza di una carenza di motivazione sulla sanzione". Un vulnus all'interno dell'impianto della Procura Figc di Giuseppe Chiné e soprattutto della Corte federale d'Appello che a gennaio era andata anche oltre le richiesta portando da -9 a -15 la penalizzazione per i bianconeri. Si era avvalsa dell'articolo 4, quello sulla slealtà sportiva, e proprio su questo il prefetto Taucer aveva espresso dei dubbi quanto meno a livello di percorso logico per arrivare a motivare la pena. Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Se un procuratore #Coni dice sentenza CAF su plusvalenze #Juventus non sta in piedi e propone rimodulazione, le pro… - capuanogio : Damascelli su #IlGiornale: sentenza #Juventus, voci di corridoio parlano della possibilità che il Collegio di Garan… - tuttosport : ?? Juve, il procuratore Taucer al Collegio di Garanzia: 'Carenza nella sentenza' ?? I DETTAGLI ?? #Tuttosport… - Meruoane81 : RT @agiuseppexxx: Comunque vada sta il fatto che #Figc #Chiné #Gravina e per ultino #Coni e #giustiziasportiva HANNO PERSO CREDIBILITÀ! #pl… - DAVIDE8231460 : RT @gazzettanothanx: La spiego in parole semplici: 'Il Collegio rimanda a fine stagione la sentenza, in modo che la penalizzazione, applica… -