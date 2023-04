Plusvalenze | accolto il ricorso della Juve | cosa succede ora | La sentenza

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni hailntus "nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di AppelloFigc". È arrivata poco dopo le 18 ladel Collegio di garanzia presso il Coni sul caso. Gli effetti immediati? Si torna alla Corte d'Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione. Contestualmente restano confermate le condanne per i dirigenti Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Le posizioni di Vellano, Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio tornano invece alla Corte d'Appello. I bianconeri in campionato tornano così 59 punti, terzi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Caso plusvalenze, accolto ricorso Juve e processo da rifare - - Cucciolina96251 : RT @LucaFioretti13: Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della #Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per… - infoitsport : Plusvalenze Juve, ricorso accolto in parte: restituiti i 15 punti - Agenzia_Ansa : Processo plusvalenze, accolto il ricorso della Juve. 'Nuova valutazione su -15 punti' #ANSA - Fabio_beltratti : L’annullamento della penalizzazione chiesto dalla #Juventus non è stato accolto. Gli illeciti sono stati certificat… -

Dopo il punto incassato dalla giustizia sportiva della Federcalcio, che stamattina avevail ... per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio, anche perché la Juventus per leè ...La Juventus per leè già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22. Cosa è cambiato Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c'è qualcosa che ...Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'ANSA - hail ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione....

Plusvalenze, accolto il ricorso Juve: restituiti i 15 punti ai bianconeri Quotidiano Piemontese

Accolto in parte il ricorso dei bianconeri. Confermate le condanne per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. La nuova classifica della Serie A ...È atteso in giornata il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze legato ...