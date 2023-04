Playoff Nba, i risultati di oggi: Denver fa 2-0, vincono Grizzlies e Bucks (Di giovedì 20 aprile 2023) Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks vincono e pareggiano la serie 1-1 contro Los Angeles Lakers e Miami Heat. I Denver Nuggets invece battono i Minnesota Timberwolves e si portano sul 2-0. Ed è questa la gara più combattuta nella nottata di Playoff Nba. Denver nel scondo quarto arriva a toccare il massimo vantaggio di +21, ma il margine si sgretola rapidamente, fino a portare Minnesota avanti allo scadere del terzo periodo. Nell’ultimo quarto però c’è la reazione di Nikola Jokic e compagni per portare a casa la vittoria del 2-0. Il fuoriclasse serbo è autore di 27 punti, nove rimbalzi e nove assist, mentre Jamal Murray brilla e chiude con 40 punti (13/22 al tiro), impreziositi da cinque assist. Per i T’Wolves non basta un Anthony Edwards da 41 punti. Tutto il quintetto in doppia cifra ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Memphise Milwaukeee pareggiano la serie 1-1 contro Los Angeles Lakers e Miami Heat. INuggets invece battono i Minnesota Timberwolves e si portano sul 2-0. Ed è questa la gara più combattuta nella nottata diNba.nel scondo quarto arriva a toccare il massimo vantaggio di +21, ma il margine si sgretola rapidamente, fino a portare Minnesota avanti allo scadere del terzo periodo. Nell’ultimo quarto però c’è la reazione di Nikola Jokic e compagni per portare a casa la vittoria del 2-0. Il fuoriclasse serbo è autore di 27 punti, nove rimbalzi e nove assist, mentre Jamal Murray brilla e chiude con 40 punti (13/22 al tiro), impreziositi da cinque assist. Per i T’Wolves non basta un Anthony Edwards da 41 punti. Tutto il quintetto in doppia cifra ...

