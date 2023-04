(Di giovedì 20 aprile 2023)per iche non sfruttano l'assenza della superstar di Memphis Morant e vanno ko in gara - 2 a Memphis. L'All Star dei Grizzlies testa la mano destra infortunata nel prepartita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_NBA : Playoff: Lakers occasione sprecata. Bucks a tutta, Denver supera Minnesota - sportli26181512 : Playoff NBA, i risultati di oggi: vincono Grizzlies e Bucks anche senza Morant e Giannis: Serata di conferme import… - Edmndr0 : Basta calcio Tra due ore giocano il cosiddetto playoff basketball i Los Angeles Lakers - 4n1mo51t1som1n4 : Ore 2.00 River Plate-Sporting Cristal (Copa Libertadores) Ore 2.00 Memphis G-LA Lakers (G2, playoff) Io… - marcuccimauriz : RT @paoloigna1: Aspetti #Lebron e invece arriva #hachimura -

L'energia e la disciplina difensiva della squadra di casa fanno la differenza, i Grizzlies arrivano al +15 all'intervallo e nel secondo tempo riescono a tenere a distanza di sicurezza iche ...Ecco che Los Angeles ha davvero la possibilità di accelerare nella serieMemphis -: vincendo anche gara - 2, andrebbe in California con il vantaggio di 2 - 0 e la possibilità di ...Insomma, la caduta sul parquet in gara - 1 contro i(poi persa dai Grizzlies) potrebbe ... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti NBA Aicontro 23 squadre: incredibile LeBron Scendendo in ...

Playoff: Lakers occasione sprecata. Bucks a tutta, Denver supera Minnesota La Gazzetta dello Sport

Nella notte italiana si sono giocate tre partite del secondo turno dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . In campo sono scesi i Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e Miami H ...NBA - Serata di conferme importanti per Memphis e Milwaukee, che battono rispettivamente Lakers e Heat e pareggiano entrambe la serie sull’1-1 nonostante l’asse ...