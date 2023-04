PLAYOFF GARA 2 | KEMAS LAMIPEL CORSARA IN FRIULI | È SEMIFINALE!

Leggi su seriea24

(Di giovedì 20 aprile 2023) TINET PRATA DI PORDENONE-S. CROCE 0-3Parziali: 23-25, 22-25, 16-25TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 3, Pegoraro, De Angelis, De Paola 1, Scopelliti 4, Boninfante, Bruno, Gutierrez 1, Gambella, De Giovanni, Bortolozzo 3, Petras 12, Porro 9, Hirsch 12. All. BoninfanteS. CROCE: Arguelles, Coscione, Favaro, Motzo 15, Colli 12, Gabriellini, Maiocchi, Vigil Gonzalez 9, Compagnoni 1, Hanzic 8, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 6, Gabbriellini. All. Bulleri 2^ All. PagliaiS. CROCE: battute punto 7, battute sbagliate 11, muri 6TINET PRATA DI PORDENONE: battute punto 3, battute sbagliate 17, muri 5Prata di Pordenone. Unasontuosa espugna il Pala Prata e sbarca trionfalmente in semifinale ...