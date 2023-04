Playoff donne, Scandicci travolge Bergamo e vola in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo - Scandicci 03 (18 - 25, 14 - 25, 14 - 25) — Più semplice che nel match d'andata dove, per lo meno, il Volley Bergamo, pur perdendo 3 - 0, aveva costretto Scandicci a qualche straordinario. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023)03 (18 - 25, 14 - 25, 14 - 25) — Più semplice che nel match d'andata dove, per lo meno, il Volley, pur perdendo 3 - 0, aveva costrettoa qualche straordinario. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #volley @LegaVolleyFem Playoff donne, Scandicci è già in semifinale - RassegnaZampa : #Volley Playoff, Novara prima volta senza Julia: vinta in rimonta la partita del dolore - DueNotizie : Playoff donne, Conegliano batte Busto: «Uniamo le forze contro l’Occidente». Odessa attaccata con i droni - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Playoff, Novara prima volta senza Julia: vinta in rimonta la partita del dolore #Legavolleyfemminile - Gazzetta_it : Playoff, Novara prima volta senza Julia: vinta in rimonta la partita del dolore #Legavolleyfemminile -