Pizzolato dice addio agli Europei di Pesi | “Non voglio compromettere il percorso verso Parigi”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ninonon gareggerà. La decisione, sofferta, arriva poche ore prima della gara della categoria 89 kg, dove l’Azzurro avrebbe dovuto gareggiare. Nino è stato portato ai Campionati Continentali di Yerevan per testare la propria condizione in allenamento pre gara, che però non ha dato risultanze ottimali, non tanto per l’oggi quanto per la prospettiva della qualificazione per i Giochi Olimpici, perché una eventuale ricaduta seria nebbe davvero ilper. Durante gli ultimi allenamenti in terra armena, lo staff tecnico e sanitario ha riscontrato la possibilità di una ricaduta seria dopo i problemi lombari già riscontrati a fine 2022, gli stessi che gli hanno impedito di essere presente ai Mondiali di Bogotà. “Sono davvero dispiaciuto di non ...