Pippo Inzaghi sul fratello Simone | “sta facendo bene e lo stanno massacrando”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023) I fratellisono in corsa per obiettivi importanti in campionato e Europa. Filippo è concentrato sulla Reggina con l’obiettivo di concludere il campionato di Serie B in piena zona playoff.è reduce dalla bellissima qualificazione in semifinale di Champions League con l’Inter, mentre in campionato la situazione è delicata e anche il quarto posto è in bilico. La Reggina si prepara a scendere il campo per la partita contro il Brescia, in conferenza stampa si è presentato mister. Tanti gli argomenti trattati, dalla penalizzazione di tre punti alle critiche al. “In settimana è arrivato anche il -3 ma i punti sono 49 per noi. La società ci ha rassicurato ma anche io ho letto le carte, siamo nel giusto e sono sicuro che ce li ritorneranno. Se avremo fatto ...